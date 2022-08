Niko Griesert: Erste Worte nach Trennung von Michèle de Roos

Eigentlich wirkten Niko Griesert und Michèle de Roos bis zuletzt noch super glücklich miteinander, sendeten dem neuen Bachelorette-Paar Sharon Battiste und Jan Hoffmann noch eine süße Videobotschaft als verliebtes Paar im großen Wiedersehen der Show. Doch nun scheint alles aus und vorbei zu sein. Auf Instagram verkündete Michèle jetzt zumindest: "Wir wissen nicht, ob wir nochmal zueinander finden". Nun meldete sich auch der Ex-Bachelor in einer Fragerunde in seiner Instagram Story zu Wort.

Ein Nutzer wollte wissen, ob Niko nach der Trennung in Köln bleiben wird. Daraufhin antwortet der 31-Jährige mit einem prägnanten: "Aktuell, yes". Auch Michèle zog nur ein paar Ecken weiter in eine Wohnung in der Nähe. Der Grund? Die beiden wollen sich weiterhin gemeinsam um ihre Hündin Callia kümmern. Doch natürlich lässt das Ganze Niko nicht kalt, wie er weiter in der Fragerunde durchsickern ließ. Auf seine Inaktivität im Netz angesprochen erwidert er: "Möchte einfach mal alles so sacken lassen".

Welche Kandidatinnen es neben Michèle bereits schafften das Herz des Bachelors zu erobern, erfährst du im Video: