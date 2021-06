Niko Griesert & Michèle de Roos: Absage! Sie ziehen doch nicht ins "Sommerhaus"

Bei einem "Q&A" wurde das "Bachelor"-Paar gefragt, ob sie dieses Jahr beim "Sommerhaus der Stars" dabei sind. Ihre klare Antwort: "Nein, sind wir nicht." Die Gerüchte hätten sich sogar in ihrem Umfeld wie ein Lauffeuer verbreitet. "Das Lustige war, Niko hat wirklich eine Nachricht von seinem Chef bekommen: 'Sag mal, musst du nicht Urlaub einreichen, wenn du so was vorhast?'", erzählt Michèle lachend.