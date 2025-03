Nikola Glumac: Schlimmer Zwischenfall im Fitnessstudio! Doch die Fans zweifeln

Ein Blick in die Kommentarspalte des Reels zeigt: Viele Follower kaufen Nikola seine Geschichte nicht mehr ab! "Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Ich muss Sie leider enttäuschen, sie ist frei erfunden", witzelt ein User in Anlehnung an die Kultsendung "X-Factor: Das Unfassbare".

Andere hinterfragen seine Forderung nach mehr Menschenrechten in Deutschland, während er sich gleichzeitig für sein Leben in Dubai begeistert. "Schwärmt von Dubai und erzählt dann, dass Menschenrechte wichtig sind und jeder Mensch gleichbehandelt werden sollte – finde den Fehler", heißt es in einem kritischen Kommentar. Besonders eine Userin trifft mit ihrer Aussage den Nerv vieler Trash-TV-Fans: "Gibt es eigentlich mal einen Tag, an dem mal nichts passiert??? Ganz ehrlich? Das ist doch nicht mehr normal, sorry, das ist mir ein wenig zu viel Geschichte."