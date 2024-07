Nina Ensmann: Nach Babypause zurück am GZSZ-Set!

Ihr neues Leben als Mutter war für Nina natürlich unvorhersehbar. Doch einen genauen Plan davon, wie sie als Mutter sein würde, habe sie sich nie gemacht: "Ich habe mir immer vorgenommen, einfach abzuwarten, was passiert und dann zu handeln. Ich mache alles komplett intuitiv und vertraue darauf, dass es richtig ist. Aus diesem Grund konnten keine Erwartungen enttäuscht oder übertroffen werden. Allerdings muss ich sagen, ich hätte nie gedacht, dass es möglich wäre, so ein großartiges Kind zu bekommen, wie wir es haben! Die Liebe ist noch viel, viel größer, als man sie sich je vorgestellt hat. Wir haben das größte Glück der Welt", verrät die Schauspielerin im Interview mit RTL.

Das schönste Gefühl sei der gemeinsame Morgen, erzählt Nina. "Der Moment, wenn ich morgens wach werde. Der Kleine liegt dann schon wach neben mir und strahlt mich an. Wir „erzählen“ uns dann immer, was wir geträumt haben und lachen dabei sehr viel! Mein Sohn lacht genauso gerne und viel wie ich, das ist großartig!"

Doch so schön, wie es auch gerade mit ihrer kleinen Familie zu Hause ist, so sehr habe sich Nina auch gefreut, jetzt zurück ans GZSZ-Set zu kehren! Am 2. Juli war ihr erster Drehtag und Nina hat sich direkt wieder wohlgefühlt: "Ich bin nicht unbedingt aufgeregt, denn es ist großartig, wieder am Set sein zu können und tolle Geschichten rund um Jessica spielen zu dürfen. Sie und das gesamte Team haben mir richtig gefehlt", verrät Nina.