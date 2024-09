Nina Ensmann: Comeback bei GZSZ! So kommt Jessica zurück

Ihren ersten Drehtag nach der Baby-Pause hatte sie am 2. Juli – und hat ihn geliebt! "Es war fantastisch, wieder vor der Kamera zu stehen und spielen zu dürfen. Ich liebe die Arbeit und es ist ein Traum, beruflich das zu tun, was man liebt!", erklärte sie bei "rtl.de".

Durch ihren Job als Mama hat sich aber einiges verändert, vor allem in Bezug auf ihre Arbeit. "Natürlich ist es eine Herausforderung, beides zu vereinen, aber mein Herz ist voller Glück, und meine Organisationsseele darf sich austoben", sagte sie. Eins ist ihr klar: Langweilig wird ihr nicht mehr – und das ist auch gut so. "Für mich ist das perfekt, denn ich hasse Langeweile! Einen strukturierten Alltag habe ich nicht; Marc und ich planen jede Woche und jeden Tag neu. Es bleibt also immer spannend bei uns", verriet sie weiter.