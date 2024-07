Nina Ensmann: So bringt sie Kind und Job unter einen Hut

Nina Ensmann ist im Februar dieses Jahres das erste Mal Mutter geworden. Diese tollen Neuigkeiten verkündete sie auf Instagram: Zu einem Video von ihrem Partner Marc, der das Neugeborene aus dem Krankenhaus trägt, schrieb sie: "In diesem Moment bin ich so voller Stolz und Liebe, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Marc, mein starker Fels, geht den "Proud Daddy Walk" mit unserem kleinen Nugget aus dem Krankenhaus. Mein Herz ist voller Dankbarkeit."

Die Schwangerschaft und natürlich die erste Zeit mit ihrem Neugeborenen hat Nina in ihrer Babypause genossen, in die sie sich im letzten Jahr verabschiedete. Jetzt steht sie wieder für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera und verrät jetzt in einem Interview mit "Closer", wie sie das unter einen Hut bekommt!