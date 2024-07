Nina Ensmann: So stellt sie sich ihre Zukunft als Neu-Mama vor

Die Schwangerschaft und natürlich die erste Zeit mit ihrem Neugeborenen hat Nina in ihrer Babypause genossen, in die sie sich im letzten Jahr verabschiedete. Jetzt steht sie wieder für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera - und bekommt das dank der Menschen in ihrem Umfeld auch super unter einen Hut: "Ich werde zum Glück von lieben Menschen unterstützt. Wir bekommen das bis jetzt alles sehr gut hin. Ich bin der Überzeugung, dass es für den Kleinen auch eine Bereicherung ist, nicht immer nur tagein tagaus mit seinen Eltern abzuhängen", verrät Nina. Doch die Zeit nach dem Aufwachen gehört nur ihr und ihrem Sohn, wie sie erzählt: "Morgens beim Aufwachen lächeln wir uns an und "erzählen" uns unsere Träume aus der Nacht."

Die Schwangerschaft war für Nina Neuland. Wichtig ist ihr jetzt anderen werdenden Müttern zu verstehen zu geben, dass sich eine Geburt nicht planen lasse. "Möglicherweise vergesst ihr eure Vorbereitungen im Moment der Geburt oder sie funktionieren nicht wie gedacht, was nur unnötigen Stress verursacht", erklärt die Schauspielerin. Ihr Appell lautet deshalb: "Seid offen für alles, aber sagt klar, was für euch nicht infrage kommt. Ihr seid die Königin im Kreißsaal! Ich persönlich habe entspannende Musik und Duftkerzen genossen. Die Zeit nach der Geburt gehört nur euch, um euch zu entspannen und euer Baby kennenzulernen. Genießt diese Zeit und plant bewusst keine Besuche oder Verpflichtungen – widmet euch einfach dem, was euch guttut!"