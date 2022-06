Nino de Angelo: Alkoholdrama vor der Traumhochzeit

Kein Wein zur Pizza, kein Bierchen beim Grill-Abend. Promillehaltige Getränke hat der Schlagerstar jetzt aus seinem Leben verbannt. "Ich habe das ganz allein geschafft und es ist mir nicht schwergefallen", freut sich der 58-Jährige. "Es ist eine reine Willenssache. Ich möchte den Erfolg, den ich jetzt noch mal haben darf, nicht wieder verkacken und einen klaren Kopf bewahren."

Doch vor Nino de Angelo liegt ein schwerer Weg. Noch schaut der Sänger im Restaurant sehnsüchtig in die Weinkarte, wie er zugibt. Sein letzter Absturz ist ihm noch gut in Erinnerung – und er bereut ihn sehr. "Das war an meinem Geburtstag am 18. Dezember 2021. Mein letzter Drink dauerte vier Tage. Ein Long Drink sozusagen. Ich war so breit. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Ich will aus diesem Karussell einfach raus."

Mit Simone wohnt er auf dem Land im Allgäu, weit entfernt von seiner Wahlheimat Köln, in der er alle Höhen und Tiefen seines bisherigen Lebens erfuhr. Ob er dort seine Liebe retten kann?