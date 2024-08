Nino de Angelo: Die Hochzeit liegt auf Eis

Eigentlich wollten Nino de Angelo und seine Simone bereits zum 60. Geburtstag des Sängers die große Märchenhochzeit feiern. Doch dann kamen die Schulden dazwischen. Ein herber Rückschlag für das verliebte Paar. Im Interview mit InTouch Online kam Nino de Angelo jetzt ins Schwären über seine zukünftige Braut: "Simone ist eine absolute Traumpartnerin, weil sie mich nimmt, wie ich bin. Weil sie mich nicht verbiegen will und nicht an mir rumschraubt, sondern mich akzeptiert, so wie ich bin. Genauso wie ich sie akzeptiere, so wie sie ist. Das ist eine tolle Voraussetzung für eine lange und schöne Partnerschaft."

Mit ihr ist sich Nino de Angelo auf jeden Fall sicher, doch er betont ebenfalls noch einmal, dass die Hochzeitsglocken erst dann läuten können, wenn sein Schuldenberg abgebaut ist. Wie unerwartet dieser in der Vergangenheit größer und größer wurde, erklärt er ebenfalls: "Ich habe gedacht, ich schaffe das schon im letzten Jahr, aber es hat nicht funktioniert. Da kommt dann hier noch ein bisschen dazu und hier noch ein paar Zinsen. Da ist es schwierig zu sagen, wann man endlich schuldenfrei ist. Denn der ursprüngliche Schuldenbetrag verdoppelt und verdreifacht sich manchmal. Das ist je nach Dauer so einer Insolvenz und Kosten des Verfahrens, Anwaltskosten und so weiter schwierig einzuschätzen."

Zweimal musste der Schlagerstar bereits Insolvenz anmelden. Bis er aus dieser wieder heraus ist, liegt die Hochzeit noch auf Eis. Er betont jedoch: "Deswegen werden wir das noch ein bisschen herauszögern, aber es wird stattfinden, definitiv!"

Aktuell will er wieder mit seiner Musik durchstarten. Am 23.08. veröffentlichte er gemeinsam mit Sängerin Jenice ihre neue gemeinsame Duettsingle "Willst du mit mir gehen?", die vielleicht ja schon bald wieder Geld in die Kasse spülen wird. Diese werden die beiden auch am 24.08. in der "Giovanni Zarrella Show" zum Besten geben.

Die Vergangenheit des 60-Jährigen war von Alkohol- und Drogenexzessen geprägt. Wie er heute dazu steht, erfährst du im Video: