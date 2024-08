Nino de Angelo: "Die Mediziner schlagen die Hände über dem Kopf zusammen"

"Den Umständen entsprechend", gibt Nino de Angelo auf InTouch Online-Rückfrage zu seiner Gesundheit zu. "Dafür, dass ich so viele Krankheiten hinter mir habe und aktuell noch meine COPD habe, geht es mir sehr, sehr gut und ich bin darüber sehr, sehr glücklich."

Dennoch gibt er sich nachdenklich: "Ich meine, man weiß ja genau, dass Krankheiten, die man mal gehabt und besiegt hat, immer noch in einem drin hängen. Sei es Bestrahlung oder die Nachwirkungen von Bestrahlung, alles was man einnehmen muss – Tabletten und so weiter. Man denkt natürlich jeden Tag daran."