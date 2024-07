Nino de Angelo: Er verkündet sein Karriere-Aus

Bereits einige Schlagerstars verkündeten in diesem Jahr das Ende ihrer Karriere. So hat beispielsweise Sängerin Michelle bekannt gegeben, Anfang 2026 das letzte Mal auf Tour gehen und sich danach aus dem Showbusiness zurückzuziehen. Jetzt zieht Nino de Angelo nach: "Ich hatte ja auch mal mein Ende angekündigt vor zwei Jahren und dann aber gleich wieder zurückgenommen, weil ich gedacht habe: 'Das geht nicht. Du bist viel zu jung'", erklärt der Schlagerstar in seinem Instagram-Video.

Doch jetzt ist es wohl soweit: "Auch ich muss an das Ende denken. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, bis 2041 zu arbeiten. Also noch siebzehn Jahre müsst ihr mich ertragen. Mit 77 mache ich dann Feierabend", stellt er klar." Ganz fest steht das alles aber dann wohl doch noch nicht: "Vielleicht überlege ich es mir aber dann nochmal. Je nachdem, wie es mir mit 77 geht." Einige Jahre bleibt der Schlagerstar seinen Fans also noch erhalten!