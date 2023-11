Nino de Angelo: Keine Kohle, keine Hochzeit! Absolute Pleite für Freundin Simone Lux

Eigentlich wollte Nino de Angelo an seinem 60. Geburtstag – am 18. Dezember – seine Freundin Simone Lux in Las Vegas heiraten. Seit fünf Jahren sind sie ein glückliches Paar. Doch er verriet auch, dass er immer noch Schulden hat ... Deshalb fragen sich jetzt viele Fans besorgt: Hat er vielleicht gar kein Geld für die Hochzeit?