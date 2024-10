Nino de Angelo: Versöhnung mit der Ex! Ist seine Verlobung in Gefahr?

Was gab es doch zwischen Nino und Renée für eine erbitterte Schlammschlacht, als sie sich nach gerade mal einem Jahr Ehe 2008 trennten. Wutentbrannt warf er seiner Jugendliebe damals vor, dass sie seine Popularität nur ausgenutzt hätte. "Ich will die Blitz-Scheidung – sofort! Diese Ehe ist für mich überhaupt nichts mehr wert", wetterte er gegen sie. Renée forderte indes Unterhalt von ihm, obwohl er mit 1,5 Millionen Euro bereits in den Miesen war. Puh! Doch der Rosenkrieg von einst scheint mittlerweile vollkommen vergessen.

Heute verstehen sich die beiden wieder. So gut, dass Nino seine Ex-Frau Renée (59) auf Mallorca regelmäßig besucht, um mit ihr in ihrem Restaurant zu feiern. Nino erklärt seinen Sinneswandel so: "Ich bin ein Harmonie-Junkie", sagt er im Interview mit "Woche heute". "Als Schütze lege ich großen Wert auf Gerechtigkeit und Harmonie." Aber was mag wohl in Simones Kopf vorgehen, während sie zusieht, wie Nino fröhlich mit seiner Ex feiert? Denn immer wieder ließ Nino die Hochzeit mit ihr in Las Vegas verschieben. Aus gesundheitlichen Gründen und aus Flugangst, wie es unter anderem hieß. Aber zu seiner Ex nach Mallorca kann er fliegen? Sehr merkwürdig! Noch macht seine Simone gute Miene zum bösen Spiel, doch vielleicht platzt auch ihr irgendwann der Kragen…

Nino de Angelo: "Ich rechne immer mit dem Tod" Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: