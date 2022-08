Nino de Angelo: Nach sechs Monaten ist jetzt schon wieder alles vorbei

Was ist nur mit Nino de Angelo los? In den letzten Jahren machte der Schlagerstar immer wieder wegen seiner angeschlagenen Gesundheit zu von sich Reden! Vor allem der Alkohol war stets ein Problem, welches Nino in seinem Alltag begleitete! Doch obwohl es Nino schaffte für ganze sechs Monate auf jeglichen Alkoholkonsum zu verzichten, hat er seine guten Vorsätze scheinbar wieder über Board geworfen ...

