Nino de Angelo: Nach Attacke auf Michelle und Marie Reim – er legt nochmal nach

Offenbar ist er der Meinung, Marie Reims neuer Freund würde dem Partner ihrer Mutter Michelle, der 25 Jahre jüngere Sänger Eric Philippi, zum Verwechseln ähnlich sehen. Für seinen Kommentar scheint Nino de Angelo jede Menge Kritik geerntet zu haben. Er sah sich jetzt zumindest gezwungen, noch einmal auf seine fiese Spitze zu reagieren. Doch statt einer Entschuldigung legte er nochmal nach!

In einem Tiktok-Video, das der Sänger auch auf Instagram teilte, ging er noch einmal musikalisch auf den Beef ein und sang provokativ: "Ich hätte mir niemals einen Reim darauf gemacht, dass ich bekomme so viel Presse über Nacht" sowie "ich hätte niemals einen Reim darauf gemacht, dass ich bekomme so viel in die Fresse."