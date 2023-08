Nino de Angelo: Zurück zur Ex - Sie verdreht ihm den Kopf

Nino de Angelo wollte Simone schon einmal heiraten – doch im Dezember 2021 fiel die Hochzeit flach, er hat lieber hemmungslos ins Glas geschaut. Noch im Mai sagte er, dass er kein fünftes Ja-Wort mehr brauche. Jetzt der Sinneswandel: Nino de Angelo will seine Simone im Dezember in Las Vegas ehelichen, an seinem 60. Geburtstag.

Merkwürdig: In letzter Zeit ist er häufig auf Malle. Seine Verflossene Renée, mit der er bis 2007 verheiratet war, hat dort eine Kneipe. Und mit der feiert er gerne. Musste der Sänger etwa Simone besänftigen mit dem Versprechen, dass er sie als Zeichen seiner Liebe jetzt doch heiratet? Doch Vorsicht Simone, denn Hochzeiten in Las Vegas sind in Deutschland erst gültig, wenn man die Papiere hier umschreiben lässt.