Norman Lloyd: Der "Club der toten Dichter"-Star ist tot

Trauriger Abschied von einer Legende

Laut US-Medien galt er als der am längsten arbeitende Schauspieler in der Geschichte Hollywoods. In den 1930er Jahren wagte er sich auf die Theaterbühne. In den 1940er Jahren verschlug es ihn dann nach Hollywood. Im Laufe seiner Karriere stand er für zahlreiche Produktionen vor der Kamera, darunter auch für Alfred Hitchcocks Film "Saboteure". In "Rampenlicht" spielte er mit Charlie Chaplin, in "Der Club der toten Dichter" mit Robin Williams. Außerdem übernahm er leidenschaftlich gerne Nebenrollen in diversen Komödien. Doch er stand auch hinter der Kamera und tobte sich als Produzent und Regisseur aus.

Vor 10 Jahren musste Lloyd sich von seiner Ehefrau Peggy Craven verabschieden, mit der er 75 Jahre lang verheiratet war. Sie starb im Alter von 98 Jahren.