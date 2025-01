Norman Ritter ist tot: Daran starb die "Stern TV"-Bekanntheit

Norman Ritter ist tot. Der TV bekannte Neonazi und Sohn von Karin Ritter (†66) ist am Mittwochabend um 20.40 Uhr Krankenhaus in seiner Heimat Köthen in Sachsen-Anhalt mit nur 40 Jahren verstorben, wie sein Bruder René gegenüber "Bild" bestätigte.

Bekannt wurde die Familie durch "Stern TV"-Dokus, die Karin Ritter und ihre Kinder seit 1994 immer wieder im begleitete. Ihr Leben in schwerer Armut und ihre rechtsextreme Einstellung, machten Norman, René und Co. schon als Kinder berühmt. Normans großer Traum soll es gewesen sein, später mal "Skinhead" zu werden.