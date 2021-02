Familie Ritter: Wer ist der Vater von Karin Ritters sechs Kindern?

Im Jahr 1994 stattete sternTV Familie Ritter aus Köthen zum allerersten Mal einen Besuch ab. Damals lebte die 40-jährige Karin Ritter mit ihrem Mann und ihren sechs Kindern in einer Obdachlosenunterkunft in der Angerstraße in Köthen. Nach mehreren Jobs in der Raumpflege, in einer Konditorei und in einer Molkerei, war Karin Ritter zum damaligen Zeitpunkt bereits arbeitslos und lebte von Sozialhilfe. Neonazis gingen in ihrer Wohnung in der Angerstraße ein und aus, so war es wenig überraschend, dass die Kinder bereits mit neun Jahren populistische Parolen pöbelten. Ihre öffentlich zur Schau getragenen rechtsradikalen Ansichten und die alltägliche Gewalt und Verwahrlosung machten Familie Ritter zu einem schockierenden Novum der deutschen TV-Geschichte.