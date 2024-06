Familie Ritter: Bruder Andy (†39) stirbt an Überdosis

Drogen spielten im Leben der Familie Ritter immer eine große Rolle. So war Andy Ritter seit über zwanzig Jahren von Heroin und Crystal Meth abhängig. Über seine Probleme mit diesen Substanzen sprach er bei "Stern TV" immer wieder öffentlich im Fernsehen. Dass ihn seine Sucht irgendwann das Leben kosten wird, ahnte er damals noch nicht. In einem YouTube-Video schafften seine Brüder René und Norman jetzt traurige Gewissheit: "Guck mal, es ist doch nur noch ich, René und Christopher. Andy hat sich ja den goldenen Schuss gesetzt", ließ Norman die Zuschauer nun wissen.

Mit den Worten "goldener Schuss" verrät Norman auch die Todesursache seines Bruders. Andy starb an einer Überdosis. Weiter ließ er durchsickern, dass er und seine Schwester Yvonne sich nach dem Tod ihres Bruders um einen ordentlichen Grabstein gekümmert hätten. Doch auch Norman scheint sich Sorgen um seine Zukunft zu machen. Nachdenklich berichtet er, dass er an einer Leberzirrhose leidet: "Die haben eine Diagnose festgestellt, dass ich nur noch ein dreiviertel Jahr zu leben habe. Durch meine Leber, ich habe die komplett kaputtgemacht." Ganze dreimal hätten die Ärzte ihn bereits wiederbeleben müssen. Auch Bruder René kämpft gegen seine Alkohol-Sucht. Er ließ sich bereits in eine Entzugsklinik einweisen, wobei er bei der Einlieferung "an die vier Promille" im Blut gehabt haben soll. Ob die Brüder diesen harten Kampf gegen die jahrelange Sucht gewinnen können, bleibt abzuwarten.

