Oana Nechiti: Bitteres Update während der Schwangerschaft

Nachdem Oana mal wieder das Tanzbein schwang, machte sich am Abend ihr Rücken bemerkbar. "Ich habe einfach gut zugelegt, ich wiege mehr und da ist mehr Gewicht drauf", berichtet die ehemalige "Let's Dance"-Tänzerin. Mit Yoga will sie die Schmerzen wieder in den Griff bekommen. "Ein bisschen Dehnung würde mir ganz gut tun."