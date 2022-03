Ann-Kathrin & Mario Götze: Zuckersüßes Nachwuchs-Update!

Hach, wie schön. Mal wieder beweisen die beiden, dass sie miteinander das große Glück gefunden haben. Auch ihre Fans können bei diesen zuckersüßen Fotos nicht anders, als die kleine Familie mit Herzchen-Kommentaren unter dem Post zu überschütten. Sie gönnen dem Fußballer und der Influencerin alles Glück der Welt und schicken ihnen süße Botschaften, wie "Ich freue mich so sehr dass ihr beide sehr glücklich seid" oder "Ihr seid so eine liebe kleine Familie. Ich wünsche euch nur das Beste". Bei so viel rührendem Zuspruch ihrer Anhänger, können Mario und Ann-Kathrin gewiss noch einmal breiter strahlen, als sie es ohnehin schon tun.

