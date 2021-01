"Oberflächliche Aufsteigerin": Herzogin Meghans Schwester rastet aus!

Samantha wütet gegen Meghan

Meghan wird von ihrer Schwester nicht nur als "oberflächliche Aufsteigerin" bezeichnet, sondern auch als Monster dargestellt. In einem Video-Interview mit "VIP" behauptet sie außerdem, dass die 39-Jährige in ihrer Beziehung den Ton angibt und Harry darunter leidet. "Jetzt ist er Teil von Witzen. Er ist die Frau im Haus. In so vielen Aspekten hat sie ihn seiner Männlichkeit beraubt, seiner Würde. Und das war so Öffentlich. Jeder hat das Gesehen. Sie hat die Anweisungen gegeben", feuert die 56-Jährige.

"Sie hat sich vor ihn gestellt, ihn herumgezerrt. Es gibt Videos, wie sie sich vor ihn stellt und Menschen begrüßt, die sie treffen. Als würde er nicht existieren", fügt sie hinzu. Was Harry und Meghan wohl von diesen Anschuldigungen halten?

