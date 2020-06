Oli P.: Große Sorge um seine kranke Frau Pauline!

Reddit this

In der „Schlagerlovestory.2020“ wollte Oli P. eigentlich mit seiner Ehefrau Pauline ein Duett singen. Doch nun offenbart der 41-Jährige, dass seine Liebste schwer krank ist und im März sogar operiert werden musste.

Oli P.: So hübsch ist sein Sohn Ilias Petszokat!

Große Sorge um Pauline Petszokat

„Pauline geht es heute total gut und das freut mich sehr, denn die letzten Wochen waren wirklich sehr schwer“, erklärt Oliver Petszokat nach seinem Auftritt. „Pauline hat eine Krankheit, die sie seit zehn Jahren begleitet und sich verschlimmert hat. Wir wussten, dass wir irgendwann an einer Operation nicht vorbeikommen. Im März war es dann so weit und ich war mit Pauline zwei Wochen im Krankenhaus in Köln.“

Unter welcher Krankheit Pauline leidet, möchte er nicht verraten. Aber er erklärt: „Nach der OP dauert es ein Jahr, bis wir wirklich sicher sein können, dass Pauline geheilt ist. Bis dahin möchten wir das nicht nach außen tragen. Sie hat die Operation gut überstanden und ist auf dem Weg der Besserung, aber eben noch nicht wieder bei 100 Prozent. Manchmal kann sie ein paar Stunden am Alltag teilnehmen und manchmal ist sie dazu noch zu schwach. Sie nimmt sich jetzt die Zeit, die sie braucht, um ganz gesund zu werden.“

Schock-Diagnose! Was ist nur mit los?