Oli P.: So hübsch ist sein Sohn Ilias Petszokat!

Seite an Seite bringen "GZSZ"-Star Oli P. und sein Sohn 2019 auf der Bühne der -Show "Comeback oder weg" das weibliche Publikum zum Schwärmen. Das charmante Lächeln hat Ilias Petszokat definitiv von seinem berühmten Vater geerbt. Bereits Ende der 90er Jahre flogen dem Schauspieler in der Rolle des "Ricky Marquart" in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Herzen der Mädchen zu. Seither sind 20 Jahre vergangen und Sohnemann Ilias ist selber zu einem echten Frauenschwarm gereift.

"GZSZ": Oli P. beendete seine Karriere für seinen Sohn

Als Oliver Petszokat 1999 überraschend Vater eines Sohnes wird, steht der 20-jährige Berliner gerade am Höhepunkt seiner Karriere. Neben seiner umschwärmten Rolle als „Ricky Marquart“ in der erfolgreichen Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, feiert Oli P. große Erfolge als Popsänger. 1,5 Millionen verkaufte Singles von „Flugzeuge im Bauch“ bedeuten gleich dreimal Platin. Doch die Geburt von Sohn Ilias stellt das Leben des Teenie- von heut auf morgen auf den Kopf. Im Februar 1999 bringt seine Schauspielkollegin und Ex-Freundin Tatiani Katrantzi den gemeinsamen Nachwuchs zur Welt. Um sich seine Pflichten als Papa zu widmen, legt der damals 20-Jährige seine Karriere auf Eis: „Ich habe doch kein Kind bekommen, um mich dann nicht darum zu kümmern“.

Oliver Petszokat und Ilias Petszokat sind ein Dreamteam

Über acht Jahre hielt das Eheglück von Oliver Petszokat und der „Im Namen des Gesetzes“-Schauspielerin Tatiani Katrantzi, doch 2007 überraschte das Vorzeigepärchen mit seiner Trennung. Mittlerweile ist der Ex-„GZSZ“-Darsteller mit seiner damaligen Serien-Kollegin Pauline Schubert verheiratet. Dem Verhältnis zu Sohn Ilias hat das Beziehungs-Aus von Mama und Papa trotzdem nicht geschadet. So sind Oli P. und sein Sohn heute ein echtes Dreamteam.

Nicht nur die äußerliche Ähnlichkeit, sondern auch gemeinsame Interessen und Hobbys vereinen die beiden. "Ilias ist so ein cooler, sozialer, sportlicher Typ. Wir unternehmen viel!" schwärmt Oli P. über den mittlerweile 20-Jährigen. Mit seinem ersten -Auftritt in „Soko Köln“ 2006 trat Ilias bereits mit sieben Jahren in die Fußstapfen seines Vaters. 2018 und 2019 stehen der Entertainer und sein Sohn erstmals gemeinsam auf der Bühne der RTL-Show „Comeback oder weg“.

20 Jahre Altersunterschied: Stolz präsentiert Oliver Petszokat bei "Comeback oder weg" 2019 seinen Sohn Ilias Petszokat Foto: Getty Images

Oli P. ist stolz auf seinen Sohn Ilias

Doch der gemeinsame Auftritt bei RTL, blieb bei Weitem nicht der einzige des charmanten Vater-Sohn-Duos. Anlässlich der Autogrammstunde für sein neues Album "Alle Gute!" im August 2019 holt sich der umschwärmte Ex-"GZSZ"-Hottie Oliver Petszokat die Hilfe seines mittlerweile volljährigen Sohnes an Board. Illias, der nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in seiner Heimatstadt Köln absolvierte, übernahm die Ausrichtung des gutbesuchten Fan-Events. Nach getaner Arbeit zeigt sich Oliver Petszokat doppelt stolz: "Wer hätte das gedacht, dass Vater und Sohn einen Weltrekord ihr eigen nennen dürfen." Nicht nur, dass das "Rekord-Institut für Deutschland" dem Musiker die Urkunde für die "längste Autogrammstunde eines Künstlers nach seiner Show" überreicht, sondern auch das überragende Organisationstalent seines eigenen Sohnes sind Grund genug zur Freude für Oli P.

