Oliver Pocher: Gemeine Attacke gegen Heidi Klum und Tom Kaulitz

In seiner neuesten "Bildschirmkontrolle" zeigt Oli einen Clip von Heidi und Tom aus dem Bett. "Jeder kann im Internet machen, was er will und nicht alle können trotz des Altersunterschieds so glücklich sein wie Heidi und Tom, die einfach die Filter für sich entdeckt haben", ätzt der Comedian. "Man denkt oft, dass einfach ihre Tochter vielleicht den Instagram-Account führt, aber es ist wirklich Heidi Klum mit fast 50, die einfach immer wieder geile Filter entdeckt. Ja, so kann man seine Beziehung jung und fresh halten." Autsch, das hat gesessen!