Oliver Pocher: Gesundheitsupdate nach seinem Unfall!

Zuletzt schockierte der Komiker seine Fans mit einer blutigen Wunde an der Hand auf Social Media. Wenig später klärte er auf, wie es zu dieser Verletzung kam: Als seine Ex Amira gerade die Kinder abholte, kam bei Papa Olli wieder der Scherzkeks zum Vorschein und er rannte neben dem Wagen her, um dann auf einem Trittbrett an Amrias Auto mitzufahren. Das Ganze zauberte seinen Kindern zwar ein Lachen ins Gesicht, wurde Olli jedoch zu schnell und er sprang ab, wobei er sich die Handfläche aufschürfte.

Jetzt gab er in seiner Instagram-Story ein Update zu seiner Verletzung und zeigte, wie die Heilung vorangeht: