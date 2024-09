Oliver Pocher: Mit dieser Blondine ging er auf der Wiesn auf Tuchfühlung

"Klar, ich bin nur wegen des Flirtens hier. Ich gebe Vollgas und schaue, was passiert!", scherzt Oliver Pocher auf "Bild"-Nachfrage, ob er bei den Frauen auf der Wiesn auf die Dirndl-Schleifen schaue, ob sie vergeben sind. Das bekam auch Designerin Kinga Mathe hautnah zu spüren, als der Comedian sich an ihrem Dirndl zu schaffen machte und es in jeglicher Art abtastete, gefolgt von einer innigen Umarmung. Geht da etwa mehr zwischen dem Fünffach-Vater und der 43-Jährigen?

Wohl kaum. Die Blondine nahm den Flirt-Versuch des 46-Jährigen mit Humor. Eine Chance auf eine neue Liebelei mit ihr kann sich Olli jedoch wohl abschminken. Die Designerin ist seit Juli 2021 mit ihrem Ehemann glücklich verheiratet. Dass er hier auf Wiesn-Casanova machte, ist wohl auch ein kleiner Scherz des Komikers, denn er witzelt weiter: "Ich habe bei einer Frau kein Beuteschema. Bei mir geht es um lange Gespräche bei voller Lautstärke von 'Skandal im Sperrbezirk' – dann weiß ich, wo die Reise hingeht." Typisch Olli ...

Nachdem die Ehe mit Amira Aly ebenfalls gescheitert ist, fragt man sich, warum es keine Frau mit Oliver Pocher aushält. Die Antwort gibt es im Video: