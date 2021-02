Oliver Pocher: Jetzt bricht alles über ihm zusammen

Immer wieder wird Oliver Pocher vorgeworfen, dass er es mit seiner "Bildschirmkontrolle" übertreibt. Ob Gerda Lewis oder Anne Wünsche - so manch ein Promi ist wegen seiner Angriffe schon in Tränen ausgebrochen. Die Mobbing-Vorwürfe weisen der Komiker und seine Ehefrau immer wieder zurück. Einige Fans nehmen den tragischen Suizid von Kasia Lenhardt nun jedoch zum Anlass, ihn noch einmal darauf hinzuweisen, dass seine öffentliche Kritik an Influencern auch nach hinten losgehen könnte.