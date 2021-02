Jessica Paszka: Erschütternde Beichte nach Kasia Lenhardts Tod

"Normalerweise würde ich dazu niemals Stellung nehmen, weil ich in solchen Situationen einfach für mich trauere und für mich reflektiere, was da draußen passiert. Allerdings ging es mir vor einiger Zeit nicht anders, es war auch bei mir nicht immer so harmonisch und auch ich habe das alles schon spüren müssen und war an dem Punkt, NICHT mehr leben zu wollen", erklärt Jessica. Heute sei sie jedoch endlich stark genug, solche Menschen aus ihrem Leben zu verbannen.

Und weiter: "Mit Worten einen Menschen zerstören zu wollen, soll in meinen Augen genauso bestraft werden wie Körperverletzung, denn es ist Körperverletzung, nur das man diese Verletzungen auf Anhieb nicht erkennen kann. (...). Ich kann euch nur raten, sich von diesen Menschen fernzuhalten, auf Instagram sofort zu blockieren und wenn ihr es nicht schafft, es von eurer Seele fernzuhalten, dann sucht euch Hilfe, bevor es zu spät ist und ihr das Opfer werdet von denen, die WIRKLICH Hilfe brauchen!"

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen.

Von diesen Stars mussten wir 2020 Abschied nehmen: