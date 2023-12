Oliver Pocher und Amira Pocher: Jetzt redet er über die Scheidung

Während die Folge des Podcasts bereits letzte Woche Freitag in Köln aufgezeichnet wurde, ist die Schlagkraft mindestens noch genau so stark. So rätselt beispielsweise Sandy Meyer-Wölden, ebenfalls Ex-Frau von Oliver, die Amira als Ollis Gesprächspartnerin im Podcast ersetzt hat, über eine Namensvetterin im Publikum: "Vielleicht ist die Sandy ja Single?" Olivers Antwort darauf messerscharf: "Ich bin bereit für eine neue Liebe – not. Bist du Single, Sandy? Nein? Scheißegal. Habe ich gelernt, ist scheißegal. Lass uns mal zusammen nach Bali fliegen. Dann habe ich zufällig mein Buch dabei, und ehe man sich versieht, berühre ich dich ganz besonders." Doch damit nicht genug!

Auch wenn sich Oliver und Sandy vor zehn Jahren noch wegen ihrer Scheidung heftig vor Gericht zofften, scheinen sie mittlerweile offen über das Thema sprechen zu können. So hat Sandy für Olivers Scheidungsanwältin im Nachhinein auch nur Lob übrig: "Die war so gut, dass ich sie all meinen Freundinnen weiterempfohlen habe." Oh ha! Doch als wäre das schon nicht genug, fügt sie stichelnd hinzu: "Die wird ja bald wieder mehr zu tun haben. Arbeitet die eigentlich exklusiv für dich?" Autsch! Was Amira wohl dazu sagen wird? Wir können gespannt sein ...