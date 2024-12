Oliver Pocher: Diese Luxus-Geschenke bekommen seine Kinder!

Diese Familienkonstellation erfordert Durchblick. Den hat Oliver zum Glück, so jedenfalls klingt es bei beiden Ex-Frauen. Er sei nicht nur ein toller Vater für alle Kinder – was nicht immer einfach sei, da seine drei Kinder mit Sandy bei ihr in Miami leben – sondern sei auch überaus zuverlässig und die treibende Kraft hinter der Harmonie der Patchwork-Familie. Das alles klappt sogar so gut, dass Sandy und Amira schon häufiger mit oder ohne Oliver zusammen gesehen wurden. Sandys Kinder sind bei Amira willkommen, und umgekehrt. "Wir sind eine Patchwork-Familie. Daraus haben wir ja nie ein Geheimnis gemacht. Da gehören Höhen und Tiefen dazu und das Wichtige ist, dass man weiter nach vorne schaut und einfach an die Kinder denkt", erklärte Sandy.