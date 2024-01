Oliver Pocher & Anne Wünsche: "Null Mitleid" - Der Zoff geht in die nächste Runde

Während einer Instagram-Fragerunde verrät ein Fan, dass er Anne folgt, seit Pocher sie in seiner "Bildschirmkontrolle" bloßgestellt hat. "Erinnere mich nicht an diese Zeit", klagt sie. Er hatte zusammen mit Amira eine Lüge über mich verbreitet und falsche ,Beweise' gepostet. Der Typ hat mich damals richtig fertiggemacht. Wenn ihr wüsstet, was da alles im Hintergrund noch ablief. Ich habe auch null Mitleid mit dem Typen.“

Mittlerweile streiten Anne und Oliver sich schon seit 2021 vor Gericht! Damals warf der Entertainer der ehemaligen "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin vor, sich ihre Instagram-Follower und Likes gekauft zu haben. Außerdem unterstellte er Anne, ihre Kinder auf Instagram zu vermarkten. Über den laufenden Prozess will die Influencerin übrigens nichts verraten. "Bald darf ich euch mehr dazu sagen", versichert sie ihren Fans jedoch.

In diesem Leben werden Anne und Olli wohl keine Freunde mehr...