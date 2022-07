Oliver Pocher & Laura Maria Rypa: Jetzt kommt alles raus!

Die Pochers lachen über Laura Maria

Allerdings könnte es nun ausgerechnet wegen Laura Maria Rypa zum Zoff kommen. Denn Pietros neue Freundin und die Pochers scheinen nicht viel voneinander zu halten. Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Laura davon hält, dass sie im Podcast des Paares verspottet wird.

"Höre mir deren Sachen nicht an", poltert Laura. "Aber ich glaube, ich brauche dazu nichts zu sagen. Jeder hat ja seine eigene Meinung, was er von Menschen hält und so habe ich auch meine." Was sie wirklich von Amira und Oliver hält, will sie nicht verraten. So richtig positiv hört sich ihre Antwort allerdings nicht an.

Auweia...

Schamlos ausgenutzt! Pietro Lombardis Glück liegt in Scherben: