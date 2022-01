Oliver Pocher & Pietro Lombardi: Heftige Vorwürfe! Ist ihre Freundschaft am Ende?

Fans machen Olli Vorwürfe

Nun hat sich das Blatt jedoch gewendet. Eigentlich hatte Pietro sich sehr darauf gefreut, in sein neues Haus einzuziehen. Doch dann hat die Flutkatastrophe Olli und Amira schwer erwischt. Mittlerweile wohnen sie schon seit mehreren Monaten in dem Haus des 29-Jährigen, der deshalb in ein Hotel gezogen ist. Ehrensache für Pietro!

Doch langsam verlieren die Fans die Geduld. Auf Instagram wird Oliver dafür verspottet, dass er immer noch in Pietros Haus lebt. "Die in Pietros Haus und er im Hotel. Langsam müsste man mal in die Gänge kommen", feuert eine Userin. Ups! Könnte es wirklich sein, dass die Situation die Freundschaft der beiden irgendwann zu sehr belastet?