Amira Pocher & Christian Düren: Neues gemeinsames Bild! Und Olli ätzt weiter

Das Liebeskarussell um die Pochers dreht sich weiter! Nachdem Amira (31) angeblich mit einem bekannten Glücks-Guru anbandelte, kuschelt sie jetzt mit ProSieben-Moderator Christian Düren (33) in Kapstadt. "Sie haben sich mehrfach geküsst, wirkten sehr vertraut", berichtete ein Augenzeuge der "Bild". Ihr Ex Oliver Pocher (45) sitzt in Deutschland - und tobt...