Oliver Sanne: Knallhartes Fazit nach dem "Dschungeshow"-Aus

Oliver sieht das jedoch etwas anders: "Es gab nichts Negatives. Es gab super Harmonie. Es gab keine Lästereien. Es gab direkte Ansagen an beide Mitbewohner ins Gesicht von mir, was ich von den beiden halte." Zwar möchte der ehemalige Rosenkavalier nicht dem Schnitt die Schuld geben, jedoch merkt er an, dass jedem Kandidat ein Charakter zugeordnet wird.