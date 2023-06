Oliver & Amira Pocher: "Die Ehe ist am Ende!"

So glücklich, wie sie sich in der Öffentlichkeit zeigen, sind die Pochers schon lange nicht mehr. "Die Ehe ist am Ende. Amira will nicht mehr", erzählt jetzt ein Insider gegenüber der Zeitschrift "Bunte". Immer wieder soll es zwischen Oli und Amira krachen. Während er bei seinen Kindern mit Ex Sandy Meyer-Wölden in den USA war, reiste sie lieber allein nach Österreich und Griechenland.