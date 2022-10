Oliver & Amira Pocher: Fiese Vorwürfe! Jetzt fällt sie ihm in den Rücken

Amira glaubt, dass Oli sich im "Sommerhaus" genauso wie Patrick verhalten würde. "Weil du so ein verbissener Player bist", stichelt sie in ihrem Podcast. Autsch! Das kann der Comedian natürlich nicht so stehen lassen. "Ich bin doch nicht wie dieser *** Bauer! Jetzt mal ohne Scheiß!", antwortet er schockiert. Er würde seine Amira niemals zum Weinen bringen oder sie als "Waschlappen" bezeichnen. Für den Familien-Vater geht Patricks Verhalten eindeutig zu weit.