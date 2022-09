"Sommerhaus"-Patrick Romer: Jetzt bricht alles über ihm zusammen!

Stephen Dürr und seine Frau Katharina haben Patricks Ausraster erst während der Ausstrahlung gesehen. "Ich finde sein Verhalten gegenüber seiner jüngeren Freundin sehr niederträchtig und beschämend. So darf ein Mann niemals mit seiner Frau oder Freundin umgehen", ätzt er jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Wir haben das Szenario zwischen Patrick und Antonia einfach nicht mitbekommen. Sonst hätten wir uns dazu auf jeden Fall schon im Haus zu Wort gemeldet. So ein Verhalten ist verletzend und geht gar nicht." Ob Patrick wohl mit so viel Gegenwind gerechnet hätte?

