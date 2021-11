Laura Müller: Schwere Vorwürfe! Jetzt mischt sich Amira Pocher ein

Heftige Vorwürfe gegen Laura

In dem Podcast "Die Pochers hier!" feuert Oliver Pocher. "Will sie wirklich ihren Fans mit den Taschen – wo ich noch nicht mal sagen würde, ob die alle echt sind – was Gutes tun oder sind die Aufträge, die Kohle und alles andere knapp und man sagt: Sollten wir das Ganze nochmal versilbern...", feuert der Komiker. "Die Alte hat sich letztes Jahr noch so abgefeiert. Da haben wir uns schon drüber lustig gemacht. Guck mal bei Google-Trends in den Jahrescharts. Wo ist sie denn dieses Jahr? Auf Platz 4.312, weil die Leute sich 'nen Sch**ßdreck für die Alte interessieren, weil sie auch nichts mehr zu erzählen hat, weil sie auch keine Kooperationen mehr bekommt, weil einfach gar nichts mehr passiert."

Amira scheint sich zunächst nicht abfällig über Laura äußern zu wollen. "Wir können doch gar nicht beurteilen, ob sie es aus Geldnot machen. Und selbst, wenn sie es aus Geldnot machen, ist es doch nichts Lustiges, wenn jemand Geldnot hat", stellt sie klar. "Ich finde es nicht richtig, sie abzustrafen, weil sie mit dem verheiratet ist. Sie hat nichts Schlimmes gemacht."

"Sie kann das alles nicht"

Doch dann haut sie doch noch einen Diss hinterher! "Viel schlimmer finde ich, dass sie nicht werben kann. Sie ist so unauthentisch und kann keinen geraden Satz sprechen", poltert die 29-Jährige. "Sie kann die Firmen teilweise nicht richtig aussprechen, die Artikel teilweise nicht richtig aussprechen. Sie kann das alles nicht. Sie ist null authentisch und so leer – inhaltslos. Von daher finde ich es komisch, mit ihr zu werben. Aber nicht wegen ihres Mannes. Sie ist ja eine eigenständige Person."

Da kann Olli nur zustimmen. "Es gibt keine Firma, die noch freiwillig mit der noch zusammen arbeiten will. Also es gibt noch ein paar, weil sie eine Reichweite und eine Aufmerksamkeit hat, aber die wissen in dem Moment, in der sie mit ihr zusammenarbeiten, bekommen sie kompletten Druck: Warum mit der und so", fügt er hinzu. "Laura Müller ist einfach da und atmet Luft weg. Das war's! Die macht ja jetzt nichts. Die kann nicht moderieren, die kann nicht gerade sprechen. Die sieht gut aus. Punkt."

Autsch...

