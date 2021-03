Oliver & Amira Pocher: "Jämmerliche Oma!" Sie gehen auf Iris Klein los

Oli nimmt in seinen "Bildschirmkontrollen" auf Instagram immer wieder Influencer aufs Korn. Klar, dass das nicht jedem gefällt. "Ich finde Versuche immer so jämmerlich, mit irgendwas zurückzuschlagen. Das Beste, was man machen kann, ist alles mit Humor zu sehen. Wenn verkrampft nach etwas gesucht wird, ist das so peinlich", schimpft seine Frau Amira in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pocher hier!".