Oliver & Amira Pocher: Jetzt packt ER die ganze Wahrheit aus!

Jetzt schlägt Oliver plötzlich ganz andere Töne an. "Alles wunderbar", sagt der TV-Star, als er von Sender RTL auf die Schlagzeilen der letzten Tage angesprochen wird. Oli wiegelt die Ehe-Krise als nicht so dramatisch ab. "Ich red’ ja auch mit Amira ganz normal in unserem Podcast, wo wir über alles reden und alle persönlichen Befindlichkeiten. Es gehört zum Leben mit dazu. Und weiter geht’s." Von Trennung will er nichts wissen. "Wir treten ja zusammen auf, wir sind überall zusammen, also von daher… Man muss sich keine Sorgen um mich machen."