Florian Silbereisen: Die Zeit der Einsamkeit ist endlich vorbei!

Zuletzt gab es kaum eine Sendung des Entertainers, in der die 33-Jährige nicht zu Gast war und an seiner Seite strahlte. "Wir lachen sehr gerne zusammen", verrät sie laut "Woche heute". Kein Wunder! Denn neben der Musik teilen die Schlagerstars auch die Leidenschaft für die Berge und fürs Wandern. Davon abgesehen: Die Blondine passt genau in Floris Beuteschema. Fans orakeln: Ist es möglich, dass der "Traumschiff"-Kapitän mit ihr längst heimlich in den Hafen der Ehe geschippert ist und sein Hochzeitsglück zelebriert? Er gab schließlich selbst zu: "Wenn ich heirate, kriegt es keiner mit." Auch in Sachen Familienplanung war er stets aufgeschlossen: "Wenn Gott will, kommt irgendwann ein Baby!"

Etwa mit Beatrice? Vorstellbar! "Es ist etwas Wunderschönes, Kinder zu haben“, jubelt sie. Es wäre eine Sensation, die die Fans glücklich machen würde. Denn sie wünschen ihrem Flori nichts mehr, als endlich anzukommen. Gerade jetzt, wo seine Ex Helene mit ihrem Partner Thomas Seitel (37) auch ihr Familienglück gefunden hat ...