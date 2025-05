Olivia Jones: "Die Geräte sollen abgeschaltet werden" - Sie spricht über den Tod

Heute denkt Olivia auch schon an ihren eigenen Tod und ist gut darauf vorbereitet. Sie wünscht sich eine sogenannte Reerdigung. "Dabei wird der Körper innerhalb von 40 Tagen durch ein spezielles Verfahren in Erde verwandelt. Es bleibt nur etwas Knochenmaterial – der Rest wird zu einer Art Dünger. Ich finde das schön, weil es den Kreislauf des Lebens symbolisiert", erzählt die 55-Jährige. "Der Körper wird auf Mulch gebettet, mit Heu bedeckt und luftdicht in einer Kapsel verschlossen, die leicht beheizt wird. Nach ein paar Wochen ist alles Erde. Das geht schneller als eine normale Bestattung – und man bleibt von Maden verschont. Ich will nicht von Maden gefressen werden!"