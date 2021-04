Olivia Jones: "Ich wurde von Nazis verfolgt!"

"Wurde blutig geschlagen"

"Ich habe mich immer gewundert, was das in der Gesellschaft für Hass projiziert auf einige Menschen, nur weil ich anders bin und mich anders angezogen habe als schriller Vogel", erzählt Olivia im Interview mit "RTL". "Ich wurde richtig von Nazis verfolgt, wurde auch schon mal blutig geschlagen vor einer Diskothek. Dann kam noch dazu, dass meine Familie mir auch gezeigt hat, dass ich als Person ihnen unangenehm bin, wenn ich mich so auslebe."

Leider ist sie im Laufe ihres Lebens immer wieder mit schwulenfeindlichen Personen in Kontakt gekommen. "Das hat mich ganz früh dazu gebracht, mit Mobbing umzugehen, sich einen dicken Panzer anzulegen. Und einfach zu sagen: Jetzt erst recht!", so Olivia. "Das ist mein Leben, egal was ihr denkt. Und ich möchte mich selbst verwirklichen."