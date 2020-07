Olivia Jones ungeschminkt: So sieht die Drag Queen ohne Make-Up aus

Der Umzug nach Hamburg bescherte dem Künstler 1989 den endgültigen Durchbruch in der Travestie-Szene von St. Pauli. Kiezlegende und Theater-Besitzerin Lilo Wanders beschaffte Oliver Knöbel in den frühen 90er Jahren seine erste eigene Show im legendären Schmidt Theater. Schnell wurde die Reeperbahn zu einem neuen Zuhause für den Vagabunden. "Mein Ziel war einfach, davon irgendwann leben zu können. Ich wolle mich ausleben und in meinem Leben den größtmöglichen Spaß haben", erklärt Olivia Jones heute. In den kommenden Jahren avancierten ihre schillernden Travestie-Shows zu einer festen Institution auf dem Hamburger Kiez. Der Titel als „Miss Drag Queen Of The World“ setzte der berauschenden Erfolgsgeschichte von Olivia Jones 1997 in Miami das Sahnehäubchen auf.