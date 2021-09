Oliwia und Jörn: Dramatische Geburt bei dem "Bauer sucht Frau"-Paar!

Die Geburt verlief also nicht ganz nach Plan, aber mittlerweile geht es dem Kleinen gut und ist gesund. Ist die Familienplanung aber nun abgeschlossen? "Weitere Kinder sind aktuell nicht geplant. Aber das Thema ist noch nicht abgeschlossen", so Jörn. Die Bilanz kann sich übrigens sehen lassen: "88 Paare haben sich während der Hofwoche gefunden", so Inka Bause.

Das sind die schönsten Liebesgeschichten aus "Bauer sucht Frau" - mehr dazu hier im Video: