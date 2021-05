Oprah Winfrey Vermögen: Vom Missbrauchsopfer zur Milliardärin

40 Millionen Zuschauer in 105 Ländern weltweit verfolgten wöchentlich "The Oprah Winfrey Show". Nach 25 Jahren auf Sendung gilt die kultige Talkshow längst als erfolgreichste Sendung der amerikanischen Fernsehlandschaft. Der bahnbrechende Erfolg ist das Werk von nur einer einzigen Frau. Wie ein Schwan aus der Asche stieg Oprah Winfrey in den 80er Jahren aus der absoluten Armut in die Kreise der Reichen und Schönen von Hollywood auf. Auch wenn die Talkshow-Königin heute auf einem Vermögen in Milliarden-Höhe thront, die Sorgen und Nöte der Armen hat sie nicht vergessen.