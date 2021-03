Prinz Harry & Herzogin Meghan: Heftige Einblicke in das Interview mit Oprah Winfrey

Am 7. März erscheint das Interview, auf das alle so lange gewartet haben. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich den Fragen von Oprah Winfrey gestellt. Und schon jetzt wird klar, dass die beiden kein Blatt vor den Mund genommen haben! In einer YouTube-Vorschau sind bereits die ersten Ausschnitte zu sehen und die haben es wirklich in sich.